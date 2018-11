Lido Carabinieri, celebrata la Santa Messa in onore della “Virgo Fidelis”

Questa mattina, presso il Lido del Carabiniere di Salerno, l’Arcivescovo di Salerno Monsignor Luigi Moretti ha celebrato la Santa Messa in onore della “Virgo Fidelis”, dei Carabinieri, alla presenza del Prefetto e delle massime autorità civili e militari, ma anche di un’ampia rappresentanza di militari del Comando Provinciale di Salerno e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

La cerimonia

Al termine della funzione religiosa, il comandante provinciale dei carabinieri di Salerno Antonino Neosi si è soffermato sul significato della cerimonia, ricordando che la celebrazione della “Virgo Fidelis” risale all’8 dicembre 1949, quando Sua Santità Pio XII proclamò ufficialmente Maria “Virgo Fidelis, Patrona dei Carabinieri”, fissando la data della ricorrenza al 21 novembre, in concomitanza della presentazione di Maria Vergine al Tempio e della Battaglia di Culqualber. La scelta della celeste Patrona dell’Arma è ispirata alla fedeltà propria di ogni soldato che serve la Patria, caratteristica dell’Arma dei Carabinieri dalla fondazione sino ai giorni nostri sintetizzata nel motto “Nei secoli fedele”, proprio come quella del 1° Battaglione Carabinieri che, il 21 novembre 1941, si sacrificò a Culqualber in una delle ultime cruente battaglie nell’Africa Orientale.

Neosi ha poi ricordato l’esempio e la dedizione al servizio in favore della collettività espressi da tutti i Carabinieri, in particolare da quelli che hanno offerto la loro vita nell’adempimento del dovere, tra i quali il tenente Pittoni, il carabiniere Arena, il carabiniere Pezzuto e il carabiniere Tabasco, caduti a seguito di fatti avvenuti nella provincia di Salerno. In concomitanza con la “Virgo Fidelis” si è celebrata anche la “Giornata dell'Orfano”. Al riguardo, è stata evidenziata la preziosa attività svolta quotidianamente dall’Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri (Onaomac) per la vicinanza e il sostegno morale alle famiglie e, soprattutto, agli orfani dei Carabinieri caduti in servizio.