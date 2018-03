“Light it up blue”: Giovamente e il Comune di Salerno aderiscono alla campagna internazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Quest'anno in occasione della giornata internazionale, la Cooperativa Giovamente, ha deciso di produrre un contenuto virale ideato e interpretato dagli artisti di VillaPerbene in collaborazione con Gaspare Bitetto, uno spot che coglie alcuni dei tanti aspetti che caratterizzano lo spettro autistico. Gli sguardi, le stereotipie, le ripetitività verbale, e tanti altri atteggiamenti che caratterizzano tale disturbo. “abbiamo cercato di mettere in risalto l’unicità del soggetto autistico, veicolando un messaggio di inclusione e solidarietà attraverso l’ironia e la risata” dichiarano gli autori.

I casi di autismo sono aumentati notevolmente negli ultimi dieci anni, a causa del maggiore riconoscimento della condizione all’interno della comunità medica e tra i genitori, alle modifiche dei criteri diagnostici internazionali e alle migliori pratiche diagnostiche.

da sabato 31 marzo lo spot sarà disponibile in rete sui canali ufficali di tutte le realtà coinvolte, il 5 APRILE alle ore 19 00 invece verrà presentato e proiettato in occasione di “Light it up blue” l’evento promosso dal Comune di Salerno e Cooperativa Giovamente. All’iniziativa parteciperanno anche L’Associazione L’Abbraccio onlus, e L’Associazione L’Invisibile Realtà.