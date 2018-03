Lavori lungo la rampa d’ingresso della Tangenziale, limitazioni al traffico: i disagi

Disagi, per gli automobilisti, a causa dei lavori lungo la rampa d’ingresso della Tangenziale di Salerno (SS18). Nel dettaglio, a partire dalle ore 22 del 3 aprile e fino alle ore 22 del 30 aprile – con frequenza continuativa - sarà attiva la chiusura della rampa di ingresso della Tangenziale di Salerno (km 55,200) per i veicoli diretti in A2 ‘Autostrada ‘del Mediterraneo’.

I dettagli

Durante la chiusura, i veicoli provenienti da Via Irno, potranno proseguire sulla ex strada statale 88 ‘Via Capone’ fino ad effettuare l’inversione alla rotatoria ubicata sotto il Viadotto ‘Fratte’, percorrendo l’ex SS 88 e Via Capone fino all’innesto – in direzione sud – della Tangenziale, dove potranno uscire sia allo svincolo di Sala Abbagnano sud e riprendere la stessa in direzione nord. In alternativa, potranno proseguire in direzione Pontecagnano per confluire sull’Autostrada A2 ‘del Mediterraneo’ in entrambe le direzioni.

Le informazioni

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.