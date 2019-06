Lavori sulla Cilentana: il limite di velocità ridotto a 50km/h, i dettagli

Non più di 80, ma di 50 km/h: questo il nuovo limite orario sulla Cilentana. Sta facendo storcere il muso a molti automobilisti, il nuovo provvedimento dell’Anas che allungherà, inevitabilmente, i tempi di percorrenza del tratto, già caratterizzato da rallentamenti nel periodo estivo.

Il provvedimento

Si tratta, tuttavia, di una riduzione temporanea, legata ai lavori di ripavimentazione e per le barriere di sicurezza che interesseranno la strada. I lavori che dovrebbero essere ultimati per settembre, ad ogni modo, saranno sospesi nel mese di agosto, per l'incremento dei viaggiatori durante le ferie estive.