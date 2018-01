Guasto sulla linea ferroviaria: disagi anche per i pendolari salernitani

Disagi per i pendolari salernitani. Dalle ore 16 di oggi si stanno verificando alcuni rallentamenti sulla tratta ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria. I problemi sono stati segnalati tra Maratea e San Pietro a Maida. I tecnici di Rfi sono sul posto per risolvere il guasto. Inevitabilmente si registrano ritardi per i convogli in circolazione fino a 30 minuti. Coinvolta tutta la tratta tirrenica meridionale, a partire da Salerno.