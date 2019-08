"Intrecci di vita" per "indossare" emozioni: la linea di gioielli made in Salerno di Maria Caggiano

Coralli, gemme, perle, cristalli e pietre dure per racchiudere emozioni, in splendidi e irripetibili "Intrecci di vita": unici e preziosi, i gioielli della collezione made in Salerno realizzata dalla creativa Maria Caggiano, titolare del laboratorio Funny Frog, in via Zara, a Salerno. Dopo il lancio a Roma dello scorso anno, infatti, la giovane artista-artigiana ha proposto la sua collezione in città, arricchendola sempre con nuove collane, ciondoli, bracciali, orecchini ed anelli originali e realizzati ad hoc per la persona desiderosa di indossarli.

La linea

Frutto di un preciso progetto finalizzato, oltre che alla bellezza, anche alla praticità, grazie alla conformazione dei gioielli studiati per non appesantire il collo di chi li indossa, la linea "Intrecci di vita" incarna le emozioni e i frammenti di "gioia" provati da Maria Caggiano, che, nella costruzione dei suoi tesori, si lascia guidare dalla sua sensibilità e dall'emotività, riflesse nella scelta dei materiali e dal loro esatto incastro, sempre diverso e sempre "intenso". "Per realizzare alcune collane impiego circa 15 giorni, per curarne ogni dettaglio - racconta l'artista-artigiana - La mia passione, oltre che la creazione di gioielli, è anche il disegno e la realizzazione di vestiti, borse, stole, colli ed anche presepi artigianali frutto di un lavoro a 4 mani con mio padre, visto che l'amore per la manualità è di famiglia. Posso dire che nel mio lavoro contano tantissimo il contatto umano e l'empatia ed in questo i miei studi in Psicologia sono risultati senz'altro utili nel lavoro con le emozioni, tradotte in pezzi unici". Per informazioni, è possibile visitare la pagina di Funny Frog su Facebook o quella omonima su Instagram. Tanta curiosità.

