I conduttori di "Linea Verde Life" a pranzo da Granammare a Salerno

I conduttori di Linea Verde Life scelgono l’esperienza del gusto di Granammare. Marcello Masi e Federica De Denaro, giunti in città per le riprese di una puntata dedicata alle bellezze turistiche, culturali e gastronomiche di Salerno, hanno scelto Granammare per assaporare la pizza e le altre prelibatezze, ispirate alla tradizione salernitana.

La nuova specialità

La De Denaro ha anche assaggiato la nuova pizza, omaggio a Luci D’Artista, nella quale provola, pomodorini gialli, scarola, olive e capperi si fondono con il baccalà e la crema di papaccelle, tipici alimenti del menù natalizio.

Gallery