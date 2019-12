Linea Verde Life, i riflettori di Rai 1 puntati su Salerno

Linea Verde Life punta i riflettori su Salerno: domani fanno tappa in città, infatti, i conduttori di Linea Verde Life Marcello Masi e Daniela Ferolla, in onda su Rai 1 il sabato alle 12,20, per le riprese di una puntata dedicata a Salerno.

In particolare, si parlerà di sostenibilità e innovazione. Tanta curiosità.