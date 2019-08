Liquidi sospetti a Ponte di Ferro di Capaccio, denunciato un allevatore che sversava in mare

E' stato sequestrato uno scarico illecito riconducibile ad un allevatore titolare di un’azienda bufalina di Capaccio Paestum, individuato e denunciato alla Procura di Salerno. Secondo le accuse, l'uomo scaricava all’interno di un pozzetto: i liquami sono finiti in un canale e da qui in mare. Ma non l'ha passata liscia: il Nucleo ambientale, dopo le segnalazioni i bagnanti a Ponte di Ferro, circa liquami di colore scuro e maleodoranti, hanno avviato gli accertamenti, venendo a capo della questione.

Il caso

I malcapitati bagnanti hanno anche segnalato casi di chiazze rosse sul corpo di alcuni bambini che si erano tuffati in acqua, ma non è stata confermata alcuna correlazione con gli scarichi in mare. Prezioso, dunque, l'intervento del Nucleo Ambientale in collaborazione con i militari della Guardia costiera di Agropoli e la Polizia Municipale.