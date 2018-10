Lite ad Agropoli: straniero minaccia addetto al volantinaggio, fermato

Tensione, questo pomeriggio, ad Agropoli. Un uomo addetto al volantinaggio sarebbe stato aggredito da uno straniero, tra via Giotto e via Benedetto Croce.

Il fatto

Non sono chiare le ragioni della lite tra i due: dalle parole si è passati ai fatti, con l’extracomunitario che avrebbe minacciato anche di colpire l’altro con una pietra. Sul posto, i carabinieri che hanno fermato e condotto in caserma lo straniero per accertamenti. Dramma sventato.