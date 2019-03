Lite in famiglia ad Agropoli: allertati i carabinieri, allarme rientrato

Accesa lite, nel pomeriggio, ad Agropoli, in via Apone. Come riporta Infocilento, una lite familiare ha rischiato di degenerare, in un appartamento.

L'allarme

Sul posto, il 118 e i carabinieri della compagnia di Agropoli, allertati, pare da alcuni vicini che avevano udito delle urla. I militari, ad ogni modo, sono riusciti a sedare gli animi e non è stato necessario il soccorso dei sanitari. Tensione, ma nessuna conseguenza.