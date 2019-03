Lite familiare a Giffoni, inseguimento e spari contro l'auto del nipote: un arresto e 2 denunce

E' accusato di tentato omicidio, porto abusivo di armi e detenzione di armi clandestine, un disoccupato di Montecorvino Rovella, N.L. le sue iniziali, classe '68, arrestato nella notte appena trascorsa dai carabinieri. L'uomo, infatti, ieri sera si è recato, insieme ai suoi due figli, di 23 e 19 anni, presso la casa dei nipoti, parenti della moglie, a Giffoni Sei Casali, per alcuni dissapori di vecchia data.

L'inseguimento

Al culmine della lite, N.L. ha inseguito, in auto, uno dei nipoti ed ha esploso contro la vettura di quest'ultimo 5 colpi di pistola, di cui due che hanno centrato il bersaglio. Terrorizzata, la vittima è andata presso la caserma dei carabinieri denunciando l'accaduto: immediate le indagini dei militari che hanno rintracciato lo zio, procedendo con la perquisizione domiciliare, a Montecorvino Rovella.

L'arresto

A casa dell'arrestato, oltre alla pistola usata durante l'inseguimento, regolarmente registrata e con colpi mancanti, sono stati trovati un fucile artigianale e una rivoltella, calibro 38, privi di matricole: N.L., dunque, è stato condotto in carcere, mentre i due figli sono stati denunciati in quanto presenti nella vettura durante il folle inseguimento. Accertamenti in corso.