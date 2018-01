Lite tra marito e moglie finita nel sangue a Cava, il sindaco: "Siamo sconvolti"

“La comunità è sconvolta da quanto accaduto. Siamo una cittadina molto raccolta dove ci si conosce tutti e davvero non riusciamo a comprendere come sia potuta accadere questa tragedia”. Lo ha detto all'Ansa il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, riferendosi alla lite tra due coniugi quarantenni avvenuta ieri mattina, intorno alle 9 e finita in tragedia.

Il fatto

E' morta la moglie di Salvatore Siani, Nunzia Maiorano di 41 anni, poco dopo l'arrivo dei soccorsi. L'uomo, di 48 anni, invece, lotta ancora tra la vita e la morte all’ospedale: resta in gravi condizioni per le profonde ferite al torace. Non si sa se si sia trattato di un omicidio-suicidio o se i due si siano feriti vicendevolmente. Lo stabiliranno i carabinieri ai quali il magistrato di turno della procura di Nocera Inferiore ha delegato le indagini. La coppia aveva tre figli di 15, 10 e 5 anni.

La tutela dei figli

“Adesso – aggiunge che il primo cittadino – la mia preoccupazione è salvaguardare questi tre bambini. Abbiamo inviato due assistenti sociali sul posto. Le istituzioni e la comunità intera saranno vicini ai tre ragazzini”. Siani è stato descritto come “una persona molto tranquilla e equilibrata”. Da alcune indiscrezioni, però, sembra che la coppia, nell’ultimo periodo, litigasse spesso, anche se non risultano segnalazioni di zuffe domestiche. Le indagini continuano.