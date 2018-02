Picchia un 40enne che corteggia la sua fidanzata: fermato 39enne salernitano a Firenze

E' ricoverato in gravissime condizioni il 40enne fiorentino che ieri notte è stato centrato al volto da un pugno sferrato da un 39enne al termine di una lite avvenuta in piazza Santa Trinita. L'uomo è in coma all'ospedale di Careggi. Il 39enne, salernitano ma residente in Spagna, è invece stato sottoposto a fermo dalla polizia con l'accusa di lesioni gravi.

La dinamica

Gli agenti del reparto volanti erano intervenuti dopo che il 40enne era stato lasciato agonizzante in strada. A dare l'allarme sarebbe stato un dipendente di una struttura ricettiva. La sua attenzione era stata richiamata dalla grida di tre persone. Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza e la polizia municipale: quando sono arrivati i soccorsi a terra vi era solo l'uomo ora ricoverato nel nosocomio fiorentino. Degli altri due soggetti nessuna traccia. Qualche minuto dopo, in concomitanza con l'arrivo della polizia di stato, il 39enne fermato si è avvicinato ai vigili urbani facendo finta di non conoscere cosa fosse accaduto. Gli agenti delle volanti, che un'ora prima l'avevano identificato insieme alla compagna per una lite in piazza Davanzati, lo hanno quindi fermato. Riscontrando, grazie ai filmati di zona, che era stato proprio lui a colpire il 40enne.

Alcune ore dopo la ragazza, 21enne campana, è stata rintracciata in un albergo nei pressi della stazione e portata in questura. Rischia una denuncia per omissione di soccorso. Da quanto appreso, il 40enne avrebbe fatto delle avances alla ragazza all'interno di una discoteca del centro. Poi, la cosa sarebbe continuata all'esterno, fino a quando sarebbe degenerata. I due sarebbero venuti alle mani. Poi il pugno in volto e il 40enne che tracolla e batte forte la testa.