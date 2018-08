Bellizzi, 31enne ferito con un coltello: nei guai una coppia

Tensione, ieri a Bellizzi: i carabinieri hanno denunciato una coppia di conviventi, lui 45enne, lei 41enne, per lesioni personali aggravate. La coppia, nella serata di Ferragosto, si è scagliata contro un 30enne di Montecorvino Pugliano che si trovava nei pressi della loro abitazione. Il malcapitato è stato preso di mira per il suo presunto comportamento contraddistinto da un abuso di alcolici che sarebbe stato causa della chiusura del circolo ricreativo che la coppia gestiva a Montecorvino Pugliano.

Gli accertamenti

La donna si è avvicinata al giovane brandendo un coltello: la vittima è rimasta ferito lievemente alla mano destra nel tentativo di disarmarla. Sono in corso indagini per risalire ad eventuali responsabilità a carico del convivente della donna che in quel momento si trovava in sua compagnia. Accertamenti in corso.