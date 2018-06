Lite per una precedenza, camionista rompe finestrino di un bus a Salerno

Attimi di paura, ieri pomeriggio, in Piazza della Concordia a Salerno, dov’è andata in scena una violenta lite legata alla viabilità.

Il fatto

Intorno alle 18 un autobus di Busitalia (linea 11), dopo aver effettuata la fermata, stava per reimmettersi sulla carreggiata quando, improvvisamente, si è scontrato con un camion. L’autista del pullman, secondo il camionista, non avrebbe rispettato la precedenza tagliandogli la strada. E così, in pochi secondi, è scoppiata una violenta lite durante la quale il conducente del tir ha sferrato un pugno contro il finestrino del bus mandandolo in frantumi. Fortunatamente l’autista è riuscito schiavare i frammenti di vetro, mentre l’aggressore ha riportato una ferita all’avambraccio. Ora, però, rischia una denuncia per danneggiamento e lesioni. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale.