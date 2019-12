Furibonda lite in strada tra avvocatesse, a Pagani: la denuncia

Lite in pieno centro, ieri, a Pagani: come riporta Telenuova, due avvocatesse dell’Agro sarebbero state protagoniste di un'accesa discussione, all’esterno di un negozio. Il motivo sarebbe il fatto che una delle due ha accusato l'altra di averla fotografata mentre era in compagnia di un uomo.

Alla fine, la donna accusata di aver scattato la foto avrebbe denunciato tutto ai carabinieri. Attimi di tensione, ma nessuna conseguenza.