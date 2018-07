Accoltellamento a Torrione: dietro la lite, spaccio di droga

Tentato omicidio in concorso e porto abusivo di armi: queste le accuse per un sedicenne, ora in una comunità per minori, e ad un diciannovenne, arrestato, entrambi residenti nella zona orientale salernitana. Risultano essere loro gli autori del grave ferimento di tre fratelli originari del casertano.

La lite

La lite è avvenuta in piazza Giancamillo Gloriosi, mercoledì sera. Secondo quanto emerso dalle indagini, i tre giovani casertani si sarebbero trovati a Torrione per acquistare hashish.

L'accoltellamento

Ma qualcosa deve essere andato storto durante la compravendita: prima la lite e poi la rissa con tanto di coltello e martello. Intanto, uno dei tre feriti, un 26enne, sebbene resti ricoverato in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita.

Le ricerche

L’arma, con una lama di otto centimetri circa, è stata scoperta dai carabinieri nei pressi di piazza Gloriosi. Continuano, intanto, le ricerche per individuare gli altri possibili coinvolti e far chiarezza sul fatto.