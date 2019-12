Lite dopo la festa di addio al celibato: feriti due giovani a San Pietro al Tanagro

Dramma sfiorato, a San Pietro al Tanagro: due giovani di 26 anni, come riporta Ondanews, sono rimasti feriti dopo una lite scoppiata nella notte nei pressi del parcheggio di un locale.

I feriti

I malcapitati, di Lauria, avevano partecipato ai festeggiamenti per un addio al celibato. Entrambi, dopo la zuffa per futili motivi, sono stati accompagnati presso il Pronto Soccorso del “Luigi Curto” di Polla. Uno dei due ha riportato delle fratture al volto e poi ha deciso di recarsi in ospedale a Potenza. Nessuna grave conseguenza.