Lite in centro: usa una bottiglia rotta "come arma", fermato

Tensione, in centro, a Salerno, ieri sera: un uomo, probabilmente in stato d’ebbrezza, ha tentato di brandire una bottiglia di vetro contro un gruppo di ragazzi. Come riporta Zerottonove, sono intervenuti i volontari della Croce Rossa.

La lite

Durante la lite, scoppiata probabilmente per futili motivi, lo straniero ha spaccato una bottiglia di vetro che voleva utilizzare come arma. A bloccarlo, i volontari della Croce Rossa che hanno assistito all'accaduto: allertate, dunque, anche le Forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.