Continua il giallo dei dischetti di plastica: ne spuntano altri sul litorale di Battipaglia

Non solo sulla spiaggia di Capaccio Paestum. Da alcuni giorni, infatti, decine di dischetti bianchi di plastica, sono spuntati anche sul litorale di Battipaglia. E, in particolare nei pressi del nodo “Lido Piscine El Sombrero” come dimostrano le foto di Gianluca Dati.

Il caso

Sembrano cialde del caffè ma quasi sicuramente, dicono gli esperti, non lo sono. Questo fenomeno ha raggiunto anche la costa toscana. La loro provenienza è sconosciuta. Si sa solo che hanno un diametro di 4,5 centimetri e sono spessi 2 millimetri. Secondo Legambiente l’ipotesi più probabile è che si tratti di un carico finito in mare di un container.

Gallery