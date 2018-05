Sorpreso con una prostituta in auto ad Eboli: 45enne prova ad investire i vigili

Un commerciante 45enne di Roccadaspide è stato sorpreso dagli agenti della polizia municipale mentre, ieri sera, era in auto con una prostituta lungo la litoranea di Eboli.

Il controllo

I caschi bianchi si sono avvicinati alla sua Bmw per effettuare i controlli del caso. E così lui ha prima aggredito verbalmente gli agenti, strappato la multa che gli era stata comminata e poi, dopo che gli agenti hanno scoperto l’assenza della revisione della vettura, è salito in auto e si è dato alla fuga tentando di investirli. Il 45enne, di cui si sono perse le tracce, è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e sfruttamento della prostituzione.