Pontecagnano, litorale nel degrado: M5s scrive al sindaco Lanzara

Stamattina la senatrice Luisa Angrisani e il consigliere regionale Michele Cammarano (M5s) hanno inviato una segnalazione al comune di Pontecagnano Faiano "per denunciare - si legge nella nota - l’evidente stato di decadimento in cui versa il litorale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli



“Da alcuni giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni sull’alto indice di degrado in cui versa la fascia costiera di Pontecagnano Faiano - scrivono - Quest'area da anni è interessata dallo sversamento di rifiuti di ogni tipo. Nello specifico risulta che sulla spiaggia della località Magazzeno siano presenti numerosi rifiuti, anche di tipo speciali pericolosi, che minano il decoro urbano e marino, oltre ad essere possibile fonte di inquinamento del suolo e delle acque. Preme sottolineare che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, la competenza all’adozione spetta al sindaco quale rappresentante della comunità locale, sulla base del dato testuale del comma 5 dell’articolo 50 del T.U.E.L. n. 267/2000". Il sindaco opera in qualità di autorità sanitaria locale. La Senatrice Luisa Angrisani e il Consigliere Regionale Michele Cammarano nella loro missiva indirizzata al Sindaco di Pontecagnano, all’assessore all’ambiente, al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza a tutti i consiglieri comunali, hanno invitato l’amministrazione comunale e gli enti competenti ad azioni improntate alla risoluzione della vicenda segnalata. “Speriamo che si attivino al più presto perché la città di Pontecagnano ha bisogno di un litorale pulito ed usufruibile”, concludono Angrisani e Cammarano.