Pontecagnano Faiano, riaperto oggi il ponte sul Torrente Asa

E' stata riaperta oggi parzialmente, con senso unico in direzione Salerno/Capaccio, la litoranea SP 175 con limitazioni di carico (3 ton) e di sagoma altezza 2,60 mt.) per i veicoli.

​Con ordinanza n. 162 del 6 aprile 2020 la Provincia di Salerno oggi ha riaperto parzialmente al traffico veicolare la SP 175 al km 3+200, in corrispondenza del ponte sul Torrente ASA, nel Comune di Pontecagnano Faiano, a far data da oggi, 15 aprile 2020 e fino al 30 settembre 2020, quando andremo a procedere, quindi dopo l’estate, all’abbattimento e ricostruzione del ponte. Potremo così riaprire la strada in via definitiva.

Considerata la fase di emergenza sanitaria in atto, il transito sarà consentito ai mezzi di soccorso sanitari con lampeggiante e sirena in azione in entrambi i sensi di marcia, anche in corrispondenza del ponte, preferibilmente scortati e qualora l'altezza massima non sia superiore a 2,60 m.