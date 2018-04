Lndfk: live at Tarumbò

Save the date!! Giovedì 26 avremo l'onore di ospitare LNDFK: “un'esplosione di universi e suoni differenti. C'è l'elettronica. Ci sono le influenze del jazz, dell'hip-hop, del neo-soul. Ma c'è anche un ritorno alle origini: quelle del Sahara, terra da cui proviene” – cit. La Repubblica.



LNDFK è una cantante e songwriter, figlia di due diverse culture, madre italiana e padre arabo, cresciuta a Napoli. Il precoce distacco con il padre, con il Sahara, la sua terra d’origine e le sue tradizioni ha contribuito ad alimentare il desiderio di ritrovare, attraverso l’arte, un aggancio alle proprie radici. La sua musica subisce l’influenza del jazz, del neo-soul e dell’hip-hop, il tutto filtrato tramite il suo bagaglio di esperienze e la sua sensibilità.



"Lust Blue" è il suo primo ep, realizzato con la produzione artistica di DaryoBass, e pubblicato nel novembre 2016 per l'etichetta svizzera Feelin' Music. Il disco all’uscita ha ottenuto i plausi di pubblico e critica specializzata, che hanno premiato LNDFK come una delle migliori rivelazioni dell’anno. Nei suoi confronti è arrivata anche l’investitura di Gilles Peterson, storico dj di BBC Radio, assieme a quella di numerose voci storiche dei palinsesti italiani, da Alessio Bertallot a Raffaele Costantino, da Massimo Oldani a Carlo Pastore. Accompagnata dalla sua band, nel corso del suo primo tour ha collezionato diverse date in tutta Italia, dividendo il palco, tra gli altri, con Kamasi Washington in occasione della sua data romana.

È stata tra i 12 artisti selezionati per l’ultima edizione del Red Bull Music Academy Bass Camp, tra i quattro progetti scelti da Elita e Rockit per Linecheck 2017 e tra gli ospiti dell’ultima edizione del Jazz:Re:Found di Torino. L’etichetta australiana Future Classic, casa di artisti come Flume e Nick Murphy fka Chet Faker, ha inserito una sua traccia – “Souleyes” – tra i propri “recommends”.

Attualmente è al lavoro su del nuovo materiale, che vedrà l’uscita nei primi mesi del 2018.

“”Tell Me Why” è una delle tracce r’n’b più belle che ci sia capitato di sentire da tempo a questa parte. Quando poi scopri che è roba di casa nostra, quasi non ci credi” – Damir Ivic, Soundwall



“una voce pazzesca che punteggia le tracce con la grazia e il minimalismo di un haiku” – Rockit



“Quando le culture si intrecciano, accade spesso qualcosa di sublime. LNDFK è tunisina, è cresciuta a Napoli e vive a Parigi. I beat su cui canta sono ricchi di sample mai banali, la sua voce frantuma le inquietudini all’istante” – DLSO



Lineup:

LNDFK - voce, synth

DARYOBASS - synths



Art director:

ATOM - Concerti

Tarumbò

Rock Events



