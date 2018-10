Terremoto a Zante: "Lo sfogo verso l'Adriatico ha evitato il disastro"

Dopo il terremoto della scorsa notte, avvertito anche in alcune località campane, un’altra forte scossa di assestamento questa mattina alle 07,48 ora italiana ha interessato il Mare Ionio meridionale al largo della costa sud-ovest dell’Isola di Zante, area dove l’Istituto di Geodinamica di Atene sta registrando uno sciame sismico di considerevole entità . Secondo i media greci, la scossa principale di 6.8 delle ore 00,54 (1,54 ora greca) della scorsa notte è una delle maggiori che abbiano colpito la penisola ellenica. Ma nel contempo, ci sono anche spiegazioni al fatto che il sisma non abbia causato danni gravissimi a Zante e lungo la costa occidentale del Peloponneso, come avvenne nel 1953 quanto un terremoto fece circa 450 morti tra Zante, Cefalonia e Itaca.

Cosa ha evitato la tragedia

La spiegazione dei geologi greci resa ai giornali in edicola e alle testate online è la seguente. In varie aree costiere a rischio della Grecia e a Zante, dopo il sisma del 1953, si costruisce con criteri antisismici severi a partire da un regolamento varato nel 1959, per questo la maggior parte delle nuove costruzioni ha assorbito bene l’impatto. Secondo gli scienziati greci, se l’onda sismica della scorsa notte avesse colpito altre zone del paese, il bilancio sarebbe stato molto pesante. Seconda ragione, il sisma della notte scorsa si è espanso soprattutto verso l’Adriatico meridionale e lo Ionio Settentrionale, in sostanza verso l’Italia, piuttosto che verso la costa ellenica (sotto, nella mappa dell'Ingv, la percezione del terremoto di Zante in Italia).

La mappa del risentimento sismico - Terremoto Zante-2

Ciò spiega anche, probabilmente, perché gli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma hanno segnato una magnitudine di 6.8 mentre in Grecia gli strumenti hanno attribuito alla scossa principale una intensità di 6.4 della Scala Richter (e 4.8 a quella di questa mattina, con epicentro a 56 chilometri a sud-ovest di Zante). Il giornale telematico in.gr riferisce oggi che alla scossa principale sono seguite decine di scosse di assestamento, ma che i geologi non escludono che possa anche arrivare una scossa superiore al grado 6.

Dozzine sono state le scosse di assestamento che hanno seguito la vibrazione di 6.4 gradi Richter. In precedenza, c’era stata un’altra scossa di grado 5,5, sempre secondo l’Istituto di Geodinamica di Atene. Dopo la scossa principale delle 00.54 era scattato l’allarme tsunami in tutta l’area del Mediterraneo centromeridionale, ma il livello del mare è aumentato solo di 20 centimetri, secondo le misurazioni sulla costa occidentale del Peloponneso a Kyparissia e Katacolon (guarda le video interviste di Ionian agli abitanti dell'isola, dopo il sisma) .

Gallery