Lo Studio Cavallaro & Partners “pioniere” delle Spa legali in Italia per il Sole 24 Ore

Dopo la vittoria del premio “Avvocato dell’anno” sezione “Corporate Governance” ai Legalcommunity Awards 2018, un’altra soddisfazione per la “Cavallaro & Partners”. Lo studio campano è stato selezionato dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” tra i pionieri delle Spa legali in Italia, una delle cinque realtà a livello nazionale che hanno optato per la nuova forma societaria introdotta dalla legge sulla concorrenza (124/2017). Nell’articolo a firma della giornalista Elena Pasquini, trova spazio la visione della Cavallaro & Partners attraverso le parole del founding partner Gennaro Cavallaro: “Abbiamo una clientela selezionata con alcune società importanti che possono entrare nel capitale. Sono in corso parecchi incontri coi nostri clienti per valutare il loro ingresso come soci di minoranza ma dobbiamo offrire un servizio a 360° e solidità dei conti.” L’apertura del 33% del capitale a “soci-clienti” rappresenta un approccio innovativo nel settore, che creerebbe ulteriori opportunità di crescita per lo studio legale, concepito sempre più come uno “studio-impresa”. “Un modo per fidelizzare i clienti e avere risorse da reinvestire” spiega l’avvocato al Sole. Nella strategia della Cavallaro & Partners, i dipendenti potranno acquistare le quote societarie al loro valore nominale e sono previsti anche ulteriori sistemi di incentivi, come le “stock option”, finalizzati allo sviluppo dell’organizzazione.

Per la Cavallaro & Partners, punto di riferimento nel settore sanitario e farmaceutico, la trasformazione in società per azioni tra avvocati ha rappresentato un momento di svolta nella storia ultratrentennale dello studio: “Abbiamo recepito con entusiasmo la normativa sulla concorrenza con tutti i vantaggi che questa innovazione comporta ma soprattutto di avviare un percorso di crescita dello studio legale e di valorizzazione dei suoi partner e collaboratori” ci tiene a sottolineare l’avvocato Gennaro Cavallaro.