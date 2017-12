Limitazioni alla musica dei locali nei giorni festivi, ma non tutti rispettano l'ordinanza

Non tutti i titolari dei locali salernitani stanno rispettando l'ordinanza che limita la diffusione della musica in strada. Diversi lettori, infatti, ci segnalano che, nel pomeriggio della vigilia di Natale, in barba all'ordinanza del Comune, in via Velia c'è chi ha pensato di diffondere esternamente la musica, dando vita ad una sorta di disco a cielo aperto, così come avveniva negli scorsi anni. Stessa situazione in via Mazza, nel centro storico. Non sono escluse, tuttavia, sanzioni al responsabile della trasgressione: la Polizia Municipale e le forze dell'ordine, infatti, sono operative più che mai in questi giorni festivi.

L'ordinanza

L'ordinanza dispone che “nei giorni 22,23, 24, 30 e 31 dicembre la diffusione di musica è consentita nei pubblici esercizi di somministrazione, cioè bar e similari, dalle ore 12 alle 19 con le seguenti modalità: all’interno ed al chiuso, solo ed esclusivamente mediante diffusione di musica autoriprodotta a mezzo di apparecchio radio, filodiffusione o impianto hi-fi. All’esterno del locale, non dovranno essere collocati diffusori acustici e non dovranno essere diffuse emissioni sonore. Ancora, all’esterno su area di pertinenza regolarmente autorizzata (cioè dehor) musica diffusa solo ed esclusivamente mediante strumenti acustici non elettrificati. L’attività dovrà essere limitata alla sola area di pertinenza al fine di non ostacolare l’attività di esercizi commerciali limitrofi". Dovrà, infine, essere garantito il rispetto dei livelli di emissioni sonore.