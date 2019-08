Controlli serrati tra i locali a Fisciano: sequestro e sanzioni

Controlli serrati, da parte della Polizia Municipale di Fisciano, per la tutela del rispetto della quiete pubblica. Gli uomini agli ordini del Capitano Francesco Della Bella hanno intensificato il monitoraggio soprattutto nelle ore serali di bar e pub.

Il sequestro

Nel corso delle attività di controllo, in un pubblico esercizio, come riporta Zerottonove, è stato riscontrata “la realizzazione di una struttura in ferro finalizzata all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ma priva delle necessarie autorizzazioni”: gli agenti hanno provveduto al sequestro penale ed a elevare le dovute sanzioni amministrative. Le verifiche continuano.