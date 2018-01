London Boat Show, boom di presenze agli stand di Marina d'Arechi

Il Marina d’Arechi sempre più attivo sui mercati internazionali. E’ più che positivo il bilancio della partecipazione del porto turistico, l’unico presente di tutta la Campania, al London Boat Show, la manifestazione fieristica del settore della nautica che chiama all’appello gli appassionati anglosassoni della nautica. Centinaia le persone che hanno visitato lo stand Mda, cosa che lascia ben prevedere un’ulteriore crescita quest’anno della presenza nel marina di Salerno di appassionati del mare che verranno dall’estero per godere della ospitalità campana.

I dettagli

Oltre 100 contatti sono stati siglati, in larga parte con clientela anglosassone, e nei prossimi giorni si procederà con la formalizzazione delle relative prenotazioni. Concluso il London Boat Show, dove il Marina d’Arechi ha presentato nella importante vetrina inglese non solo le proprie strutture dedicate al diporto, ma anche ed innanzitutto le straordinarie bellezze paesaggistiche, culturali, storiche della regione, capaci di affascinare sempre con forza il turismo che viene dal mare, attraverso la nautical, ora il team di Marina d’Arechi è già pronto per ripartire per la Germania, dove il 20 gennaio apriranno le porte del Dusseldorf Boat Show, la più grande vetrina nautica d’Europa, dove continuerà la mission internazionale di promozione del porto turistico, ormai completato, e degli attrattori nautici di Salerno, la Costiera Amalfitana, Capri, il Cilento e tutta la costa campana. Gli obiettivi del 2018? Continuare a crescere e offrire sempre maggiori servizi ai turisti che scelgono il Marina Resort. Ecco perché sarà a breve completato l’allestimento dei 13 negozi all’interno al porto, dove i diportisti troveranno tutto quello di cui hanno bisogno. Dall’abbigliamento nautico agli accessori, passando per i servizi di charter, brokeraggio, autonoleggio e uno speciale “punto Cambusa”

Il commento

Soddisfatta il Marina Manager di Mda Anna Cannavaccuiolo: "Noi ancora una volta siamo pronti ad affrontare una nuova entusiasmante sfida, per accompagnare e promuovere con tanta emozione e tanta passione Marina d’Arechi e la nostra meravigliosa terra nel mercato internazionale della nautica, portando nel mondo un assaggio della nostra dolce estate infinita. Terminata l’avventura in terra britannica, la squadra del Marina d’Arechi volerà direttamente in Germania, a Dusseldorf, in occasione del Boot, in programma dal 20 al 28 gennaio”.

