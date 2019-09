Lontra investita nella Piana del Sele, Forestale in azione

E' stato trovato dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Foce Sele, in località Campolongo di Eboli, ai margini di un canale di raccolta delle acque piovane e d’irrigazione, un giovane esemplare di femmina di lontra (lutra lutra) morto, investito da un automezzo.

Le analisi

I medici dell’unità veterinaria di Eboli, intervenuti sul posto, hanno confermato il riconoscimento dell’animale: recuperata la bestiola, hanno proceduto alla consegna all’istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Salerno per gli ulteriori accertamenti ed ai fini scientifici previsti dal Piano d’Azione Nazionale di Conservazione della Lontra del Ministero dell’Ambiente e dell’ISPRA. La lontra è il mammifero terrestre più raro della fauna autoctona, protetto dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, nota come CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) e la presenza di questo animale è indice di buona qualità ambientale delle acque e delle sponde dei nostri fiumi.

La nota della Forestale