Lontra morta a Santa Marina: il triste ritrovamento e l'appello dei volontari

Amara segnalazione, ieri, sulla Statale 18 nel comune di Santa Marina: è stata ritrovata una Lontra morta. "Purtroppo non abbiamo potuto far altro che recuperarla e trasportarla all'istituto zooprofilattico.- spiega un volontario dell'Enpa - Servirebbero sottopassi per la fauna, segnaletica e un pò di attenzione. L'invito a tutti è di segnalare sempre una carcassa di lontra, sia per il monitoraggio sanitario, sia per avere altre informazioni. La rete dei contatti è fondamentale".

I contatti

Va ricordato, dunque, che in caso di segnalazioni o avvistamenti, la prima competenza è del Servizio veterinario dell'Asl di riferimento. "Chi trova una lontra morta può chiamare Laura De Riso (09747199253) o i carabinieri forestali o anche i volontari", ha concluso l'animalista.