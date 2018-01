Morigerati: due lontre avvistate nell'Oasi WWF delle Grotte del Bussento

Emozioni per gli amanti della natura, nella nostra provincia: due esemplari di lontra, come riporta l'Ansa, sono stati ripresi in un filmato amatoriale, girato nell’Oasi WWF delle Grotte del Bussento, a Morigerati, nel Parco nazionale del Cilento-Vallo di Diano-Monti Alburni.

Le lontre

Nel 1982 erano un centinaio gli esemplari ancora presenti in Italia e concentrati nel solo Centro-Meridione. Una serie di iniziative del WWF portarono a risultati concreti di tutela, già avviati con la creazione dell’Oasi di Persano, in Campania, e continuate con l’acquisizione in gestione di altre Oasi che ancora ospitavano, e ospitano, la lontra. Oltre Persano e alle Grotte del Bussento, si sono aggiunte il Lago di San Giuliano vicino Matera (ora non più gestita dal WWF) e il Bosco Pantano di Policoro, sempre in Basilicata, il lago di Conza, ancora in Campania, le Cascate del Verde in Abruzzo. Anche la realizzazione di un Centro Lontra a Penne, in Abruzzo, è servita a raccontare, a far conoscere, a promuovere programmi di conservazione sulla specie. Attualmente sono circa 600 gli esemplari di lontra stimati in Italia.