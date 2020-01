Ragazzo cilentano morì in un incidente a Cervia: la famiglia acquista il guardrail

La famiglia di Lorenzo Forte, ragazzo di Montano Antilia morto a Cervia, finito in un canale dopo un tragico incidente stradale, ha deciso di contribuire all'acquisto di un guardrail.

I dettagli

Il ragazzo viveva a Cesenatico e frequentava la scuola alberghiera. I sommozzatori che intervennero per salvargli la vita dovettero solo constatarne il decesso. Molti amici hanno raggiunto il luogo dell'incidente e la famiglia ha attivato un conto corrente per raccogliere dei fondi da investire in sicurezza stradale. Le donazioni con causale – in memoria di Lorenzo Forte possono essere effettuate tramite bonifico sull’ IBAN IT47E0538713107000003175110.