"Basta offese ai salernitani da Lotito": l'appello di Cammarota e le parole del sindaco

“Lotito non può continuare ad offendere i cittadini salernitani”. E' quanto ha detto nel corso del Consiglio comunale di Salerno il consigliere di opposizione Antonio Cammarota che ha chiesto l’intervento del sindaco Vincenzo Napoli, per difendere il territorio dalle accuse lanciate dal co-patron della squadra granata.

L'appello

“Non può permettersi Lotito di dire ai salernitani che hanno la doppia faccia come San Matteo. La dignità non si svende, per tutto il resto c’è la MasterCard di Lotito”, ha osservato Cammarota. Dello stesso, avviso, anche il consigliere comunale Nico Mazzeo e il primo cittadino che ha ribadito che l’intero programma delle celebrazioni per il centenario della Salernitana è a cura esclusiva del Comune:

Parla il sindaco Napoli