Lotta agli abusivi e alla prostituzione: controlli e denunce a Salerno

Continua senza sosta la lotta contro i parcheggiatori abusivi, la prostituzione, l’accattonaggio e l’immigrazione clandestina: dallo scorso weekend, il personale della Polizia di Stato appartenente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, ha effettuato un specifica ed intensificata attività di prevenzione e repressione per contrastare tali fenomeni.

Le denunce

Denunciati, infatti, 3 parcheggiatori abusivi, un rumeno, controllato in piazza della Concordia, per inottemperanza al divieto di ritorno a Salerno e due cittadini fermati in via San Leonardo, per non aver ottemperato al provvedimento di divieto di accesso ai luoghi (Daspo urbano). Due giovani donne straniere, dei paesi dell’est europeo, inoltre, controllate in Via Allende, erano intente a prostituirsi: sono state denunciate per inosservanza del divieto di ritorno a Salerno. Una donna moldava, infine, controllata sempre in litoranea, è stata trattenuta negli uffici della Polizia e messa a disposizione dell’Ufficio immigrazione della Questura per l’emissione dei provvedimenti del caso, avendo a suo carico un decreto di espulsione.