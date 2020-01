Lotteria Italia 2019/2020, 2 biglietti da 100mila euro a Salerno: festa grande in via Velia

La dea bendata bacia anche il nostro territorio. Oltre ai 5 premi di prima categoria, sono stati estratti il 6 gennaio anche quelli di seconda categoria della Lotteria Italia 2019-2020, stabiliti dal Comitato.

La curiosità

Ben due, dei 20 biglietti estratti di seconda categoria, del valore di 100.000 euro ciascuno, sono stati venduti a Salerno, di cui uno acquistato in via Velia 92, al Bar Nualis Cafe di Giancarlo Torraco. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dunque, già nella tarda serata di ieri, ha reso note anche le serie e i numeri fortunati.

Ecco l'elenco dei 20 tagliandi:

C 497235 ROMA RM

L 064678 CASTELLARANO RE

E 237293 ROMA RM

E 235721 ROMA RM

N 221621 MOLFETTA BA

F 409216 SALERNO SA

D 133481 PAVIA PV

E 346697 TORINO DI SANGRO CH

P 431020 PALO DEL COLLE BA

P 412570 LAVIS TN

M 059274 RICCIONE RN

L 288423 TORINO TO

E 468061 FRASCATI RM

A 473573 TORTONA AL

M 160464 TRIESTE TS

P 475690 ROMA RM

N 065499 NAPOLI NA

M 003332 SALERNO SA

A 351631 PARMA PR

E 323839 PISCINA TO



Il primo premio della Lotteria Italia del valore di 5 milioni di euro, intanto, è spettato a Torino, dove è stato venduto il biglietto serie O numero 005538.