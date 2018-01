Lotteria Italia, staccati 743mila biglietti in Campania: Salerno al secondo posto

Sono oltre 743 mila (743.150) i biglietti della Lotteria Italia 2017 venduti in Campania, al quarto posto tra le regioni d’Italia con l’8,6% sul totale dei tagliandi staccati.

Le province

Rispetto allo scorso anno, il dato, riferisce Agipronews, è in calo del 12,2%. Tra le città, spetta a Napoli il primo posto nelle vendite, con 364.950 mila biglietti (-17%). Al secondo posto spicca Salerno con 160.590 mila (-5,9%), terza piazza per Caserta (117 mila,-9,3%). In provincia di Avellino sono quasi 76 mila i biglietti venduti (precisamente 75.950) e portano a -7,4% il calo rispetto all’ultima edizione. A chiudere è Benevento, con 24 mila tagliandi (-3,1%).