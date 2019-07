Lotto, la dea bendata bacia Castelcivita: vinti oltre 200mila euro

Nell'estrazione del 23 luglio 2019 il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia e in particolare nel Lazio e in Campania dove sono state realizzate le due vincite più alte dell'ultimo concorso, 216.600 euro grazie all'opzione di gioco LOTTOPIU' che, grazie a moltiplicatori più elevati, ha permesso una vincita maggiore rispetto alle stesse giocate effettuate al Lotto tradizionale.

La vincita in Campania

A Castelcivita, in provincia di Salerno, un fortunato giocatore ha scelto la ruota di Napoli, ha puntato 4 euro (2 ambo, 1 terno e 1 quaterna) ed ha centrato 6 ambi, 4 terni e una quaterna. I numeri giocati sono stati 9, 21, 34 e 80.