Lotto tecnico, i nuovi numeri degli esperti Pioggia e Leone

Dopo le innumerevoli vincite al Lotto grazie alle previsioni dei due esperti, Antonio Pioggia e Salvatore Leone, tornano puntuali i numeri consigliati per i lettori. Per tutti i possessori del metodo segreto, in particolare, per l'estrazione di sabato, è possibile sviluppare le previsioni sulle ruote di Genova-Milano e Palermo-Roma.

Ecco i numeri

GE-MI AMBATA 23

PA-RM AMBATA 73

(ANTONIO PIOGGIA: 3463595013)

FI-GE AMBATA 18

SALVATORE LEONE: 3401576775)

Per gli abbinamenti contattare gli esperti