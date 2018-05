Lotto tecnico, ancora vincite grazie a Pioggia e Leone: i nuovi numeri

Non calano le soddisfazioni per i due esperti del Lotto, Antonio Pioggia e Salvatore Leone. Il 17 maggio, sono sortiti al primo colpo di gioco due ambi in contemporanea 13-90 e 48-78. Chi ha messo insieme i due ambi, dunque, ha ottenuto una quaterna su ruota. E tornano, puntuali, per i nostri lettori, le combinazioni fortunate da giocare, di Pioggia e Leone.

I nuovi numeri

MILANO-NAPOLI

AMBATA 25

NAPOLI-PALERMO

AMBATA 76

(Antonio Pioggia-346-3595013)

VENEZIA-NAZIONALE

AMBATA 70

MILANO-NAPOLI

AMBATA 31

(Salvatore Leone-340-1576775)

Per gli abbinamenti contattare gli esperti