Lotto tecnico: nuove vincite grazie agli esperti Pioggia e Leone, i nuovi numeri

Ancora vincite, per i nostri lettori, grazie alle ambate consigliate dai due esperti del Lotto, Antonio Pioggia e Salvatore Leone. In particolare, è sortito il 38 su Torino-Venezia e il 70 su Bari-Cagliari, mentre gli abbonati si sono aggiudicati soddisfazioni con i loro abbinamenti, come anche i possessori del metodo segreto con l'ambo 38-88 su Torino-Venezia al primo colpo. E tornano le previsioni per i lettori valide fino a giovedì 27 settembre.

Ecco i nuovi numeri

BARI-CAGLIARI

AMBATA 57

VENEZIA-NAZIONALE

AMBATA 90

(Antonio Pioggia-346-3595013)

MILANO-NAPOLI

AMBATA 22

(Salvatore leone-340-1576775)

