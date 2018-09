Lotto tecnico, ancora una doppia vincita per i lettori: i nuovi numeri

Non smettono di far sorridere, i due esperti del Lotto, Antonio Pioggia e Salvatore Leone: doppia vincita, infatti, in questa settimana, per i nostri lettori grazie alle due ambate proposte, alias il 90 su Torino-Venezia e il 22 su Milano-Napoli. E tornano, puntuali, i numeri da giocare indicati da Pioggia e Leone, validi dal 29 settembre al 4 ottobre.

Ecco i nuovi numeri

FIRENZE-GENOVA

AMBATA 63

TORINO-VENEZIA

AMBATA 28

(Antonio Pioggia-346-3595013)

FIRENZE-GENOVA

AMBATA 81

(Salvatore Leone-340-1576775)

PER GLI ABBINAMENTI E INFORMAZIONI SUL METODO SEGRETO CONTATTARE-346-3595013

PER INFORMAZIONI SUL METODO IL 10 E LOTTO CONTATTARE-340-1576775