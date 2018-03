Lotto tecnico: ancora una vincita con Pioggia e Leone, i nuovi numeri

Ancora vincite per i lettori, grazie ai numeri forniti dai due esperti del Lotto, Antonio Pioggia e Salvatore Leone. Sabato 3 marzo, infatti, è stato un altro giorno fortunato: al primo colpo, è uscita l'ambata 26 su Cagliari-Firenze e, come annunciato, la super previsione in fase di elaborazione su Napoli-Palermo ha vinto al primo colpo con l'ambo 38-90. Per informazioni, contattare gli esperti: Antonio Pioggia al numero 3463595013 e Salvatore Leone al numero 3401576775.