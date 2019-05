Lotto tecnico, aumentano le vincite con il nuovo "metodo": ecco i numeri

Il nuovo metodo “la somma differenziale e sommatoria” sta convincendo anche gli increduli. Infatti sta realizzando vincite sempre al primo colpo come nell’estrazione di giovedì sera con l’ambo secco 39-54 sulle ruote di Torino-Venezia. Tantissimi i giocatori che ringraziano Pioggia e Leone per i numeri vincenti: “Lotto tecnico – dichiarano i due esperti – cerca di far continuare questo sogno studiando sempre le migliori previsioni”.

I nuovi numeri

Ma ecco le previsioni valide da sabato 25 a giovedì 30 maggio:

PALERMO-ROMA

Ambata 42

NAPOLI-PALERMO

Ambata 80

TORINO-VENEZIA

Ambata 28

