Lotto tecnico, tante vincite con i numeri di Pioggia e Leone: le nuove previsioni

Nuove vincite, per i lettori, grazie agli esperti del Lotto, alias Antonio Pioggia e Salvatore Leone: è sortita al primo colpo, infatti, l'ambata 80 sulle ruote consigliate di Napoli-Palermo, il 25 maggio. Festa grande per gli abbonati e i possessori dei due metodi, quello segreto e la somma differenziale e sommatoria che, unendosi, hanno regalato una triplice vincita al primo colpo nell'estrazione del 28 maggio, con gli ambetti 31-61,60-84 e l'ambetto in quaterna 16-61. E tornano, puntuali, le previsioni dei due esperti, per chi gioca.

Ecco i nuovi numeri

CAGLIARI-FIRENZE

AMBATA 48

PALERMO-ROMA

AMBATA 54

(ANTONIO PIOGGIA-346-3595013)

TORINO-VENEZIA

AMBATA 82

(SALVATORE LEONE-340-1576775)

PER INFORMAZIONI SUGLI ABBINAMENTI CONTATTARE GLI ESPERTI