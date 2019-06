Lotto tecnico: nuove vincite con il metodo di Pioggia e Leone, i numeri

Nuove vincite al lotto grazie agli esperti Antonio Pioggia e Salvatore Leone: in questa settimana, il metodo segreto ha bissato la vincita del 30-61, sia in ambo che in ambetto sulle ruote di Napoli, Palermo, nazionale, nelle estrazioni di sabato 8 giugno e martedì 11 giugno. Ormai il metodo dopo un anno dalla sua diffusione per tutti i possessori sta diventando un aiuto scacciacrisi, come sottolineato dagli stessi esperti. E tornano le previsioni studiate dai due esperti, da giocare dal 15 al 20 giugno.

Ecco i nuovi numeri

ROMA-TORINO

AMBATA 71

NAPOLI-VENEZIA

AMBATA 34

(ANTONIO PIOGGIA-346-3595013)

CAGLIARI-PALERMO

AMBATA 57

(SALVATORE LEONE-340-1576775)

PER GLI ABBINAMENTI E INFORMAZIONI CONTATTARE GLI ESPERTI