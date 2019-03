Lotto tecnico: inarrestabili le vincite con Pioggia e Leone, i nuovi numeri

Nuove soddisfazioni per i lettori, grazie ai numeri da giocare forniti dagli esperti del Lotto, Antonio Pioggia e Salvatore Leone. Vincono al primo colpo, infatti, gli utenti, con l'ambata 16 sortita sulla ruota di Napolo il 9 marzo, mentre gli abbonati e i possessori del metodo segreto potenziato, hanno vinto con l'unica previsoone 16-18 e 16-81: molti elogi e ringranziamenti per i due esperti, grazie al loro sistema. E tornano, puntuali, le indicazioni per chi gioca al lotto da parte di Pioggia e Leone, valide dal 16 al 21 marzo.



Ecco i nuovi numeri

CAGLIARI-FIRENZE

AMBATA 51

GENOVA-MILANO

AMBATA 39

ANTONIO PIOGGIA 346-3595013

CAGLIARI-NAPOLI

AMBATA 5

SALVATORE LEONE 340-1576775