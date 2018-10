Luci d'Artista 2018, il Comune di Salerno assume 30 vigili stagionali

Anche quest’anno, in occasione di Luci d’Artista, ben 30 vigili stagionali collaboreranno insieme al corpo della Polizia Municipale per monitorare la viabilità in diversi punti della città. E, in particolare, nel cuore della city, dov’è previsto il maggior numero di visitatori.

L’annuncio

Le trenta nuove unità saranno assunte con un contratto a tempo “determinato e parziale di tipo verticale (18 ore settimanali) per il periodo dal 15 novembre al 15 gennaio del prossimo anno”. A breve, dunque, vi sarà lo scorrimento della graduatoria già esistente di 38 unità.