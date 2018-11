Luci d'Artista, il Comune di Salerno precisa: "L'App ufficiale non c'è ancora"

“Le App Luci d’Artista in circolazione in queste ore, una delle quali recante la dicitura ufficiale, non sono licenziate dal Comune di Salerno”. I vertici di Palazzo di Città, dunque, invitano a fare attenzione ai falsi profili presenti su internet e sui social network. “I soli canalisti istituzionali e ufficiali dell’evento sono il sito http://lucidartista.comune.salerno.it, la pagina Facebook Luci d’Artista-Comune di Salerno e il profilo Instagram lucidastistacomunesalerno. Nei prossimi giorni sarò disponibile, prima su dispositivi Android e successivamente IOS, anche l’App ufficiali" precisano dal Municipio.